Dragon Ball: Sparking! Zero ist das bisher am schnellsten verkaufte Dragon Ball-Spiel auf Konsolen

HQ

Es scheint, als hätten die Fans das neueste Spiel der Budokai Tenkaichi Dragon Ball -Serie von Bandai Namco wirklich genossen und sind in Scharen zu sehen, denn jetzt wurde bestätigt, dass Dragon Ball: Sparking! Zero das bisher am schnellsten verkaufte Dragon Ball -Spiel auf Konsolen geworden ist.

Der Titel hat seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2024 insgesamt satte fünf Millionen Einheiten auf allen Plattformen verkauft, was eindeutig beweist und zeigt, dass der Name Dragon Ball nach wie vor eine der heißesten Waren in der Unterhaltungsbranche ist.

Wenn du Dragon Ball: Sparking! Zero noch nicht selbst erlebt hast, kannst du hier unsere Rezension des Spiels lesen, um zu sehen, ob es deine Aufmerksamkeit wert ist.