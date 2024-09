Dragon Ball: Sparking! Zero Hands-On-Vorschau: Authentischer, nostalgischer Dragon Ball

HQ

Eine meiner ersten Spielerinnerungen ist, als ich als kleines Kind Karate Champ spielte, das Ende 1984 als Arcade-Spiel in einer Pizzeria in Nordschweden erhältlich war. Zwei Kämpfer mit weißem und rotem Gi (Vorgänger, die Ryu und Ken vielleicht inspiriert haben?) gingen auf einem umgestürzten Baumstamm stehend aufeinander los, und es war so unglaublich cool.

Seitdem liebe ich Kampfspiele, wobei insbesondere die Street Fighter II- und Dreamcast-Ära dazu geführt hat, dass viel gespielt und sogar einige Wettbewerbe ausgetragen wurden. Aber obwohl es ein Lieblingsgenre ist, hatte ich Schwierigkeiten mit Gimmick-Kämpfen. Abgesehen von Spielen wie Power Stone, Smash Bros und MultiVersus spiele ich so gut wie nur traditionelle Titel, in denen sich zwei Charaktere gegenseitig den Mist aus dem Leib prügeln, und zwar unter der gleichen Prämisse wie Karate Champ vor 40 Jahren.

Daher haben mich die Dragon Ball-Kampfspiele nie angesprochen, obwohl ich sowohl den Manga als auch den Anime mag und die einzigen Dragon Ball-Titel, die ich mochte, die in anderen Genres wie Dragon Ball Z: Kakarot waren. So bekam ich mit einiger Skepsis vor kurzem die Chance, Dragon Ball Sparking auszuprobieren! Zero, das am 11. Oktober für PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird. Das Spiel ist technisch gesehen Budokai Tenkaichi 4, aber Bandai Namco startet das Konzept neu und gibt ihm mit seinem japanischen Titel (der seltsamerweise auf Englisch ist) einen Neuanfang.

Da es sich schließlich um ein Reboot handelt, fühlt es sich wie eine großartige Gelegenheit an, sich mit Dragon Ball Sparking Zero vertraut zu machen, das für alle Dragon Ball-Enthusiasten so etwas wie ein feuchter Traum zu sein scheint. Wie bei den zahlreichen Dragon Ball-Fans gibt es viele Charaktere und Bandai Namco hat nicht weniger als 182 von ihnen eingebaut, was als fast verrückt angesehen werden muss, obwohl fairerweise viele die gleichen Charaktere in verschiedenen Teilen der Zeitlinie sind.

Um dich schnell auf den neuesten Stand zu bringen, gibt es einen umfassenden Tutorial-Modus, in dem du alles lernen kannst, von der verpassten Ohrfeige deines Gegners bis hin zum halben Ruinieren der ganzen Welt mit dem mächtigsten Super Kamehameha, das du dir vorstellen kannst. Dann gibt es Dinge wie das Abbrechen von Stürzen durch die Luft, Konter und verschiedene Super-Moves.

Es gibt keine traditionelle Kampagne - die, um ehrlich zu sein, außer in Mortal Kombat, Smash Bros und Tekken sowieso selten jemanden glücklich macht - und stattdessen finden wir acht Mini-Kampagnen, die uns wichtige Teile der Dragon Ball-Geschichte wieder erleben lassen. Ich hatte die Gelegenheit, Goku, Goku Black und Frieza auszuprobieren und kann sagen, dass das Setup vielen Dragon Ball-Fans gefallen wird, die nun in süßer Nostalgie schwelgen können.

Was mich beeindruckt, ist, wie unglaublich authentisch sich alles anfühlt, und es gibt viele Dialoge, die dazu beitragen. Die Kämpfe finden überall auf den riesigen Bühnen statt, oben in den Wolken, unten auf dem Boden und sogar unter Wasser - und bis zu dem Punkt, an dem du die Umgebung zerstören kannst, um neue Orte zu erreichen. Während ich als Goku meinem Gegner am Himmel nachjage, der wie Superman fliegt, würde ich Dragon Ball Sparking beschreiben! Null eher als Dragon Ball-Simulator denn als Kampfspiel.

Tatsächlich bedeutet das wilde Setup, dass das Versus Offline keine Priorität hat, und trotz der Tatsache, dass so ziemlich jedes andere Kampfspiel am besten eins gegen eins auf derselben Konsole ist, ist dies etwas, das nur aus Höflichkeit hinzugefügt wurde. Es fällt auch auf, dass es ein wirklich tiefgründiges Spielsystem ist und es viel zu lernen gibt, wie zum Beispiel, wie man einen Sturz abbricht und in der Luft anhält, Feuerbälle abprallen lässt, Krater erzeugt, indem man von oben angreift, sich vollständig dreidimensional bewegt (einschließlich auf und ab) oder sich sogar vor dem Gegner versteckt, um zu versuchen, aus einem toten Winkel anzugreifen.

Ich hatte auch die Gelegenheit, mir etwas anzusehen, das Bandai Namco das Custom Game nennt, das in vielerlei Hinsicht der Art und Weise ähnelt, wie man in den neuesten WWE-Spielen seine eigenen Matches erstellen kann, komplett mit Eingängen, Regeln, Gadgets, Musik, Arenen und so weiter. Hier kannst du also dein Dragon Ball-Traummatch erstellen und es benennen und dann so ziemlich alles auswählen, was dir einfällt (und Dinge, an die du nicht denken kannst, wie das Entwerfen von Matchkarten, das Auswählen, ob Dinge während des Kampfes ausgelöst werden, das Verbot bestimmter Angriffe und vieles mehr). Natürlich können Sie dann Ihre Traumspiele online teilen, um sie anderen spielen zu lassen, so dass es sicherlich keinen Mangel an Aktivitäten gibt.

Inmitten all dessen möchte ich auch die grafischen Aspekte hervorheben, die überraschend gut sind. Sowohl in Bezug auf das Aussehen als auch auf die Animationen. Es sieht wirklich so aus, als würde man einen Anime sehen, wenn der Wahnsinn beginnt, und das ist genau das, was die Entwickler erreichen wollten.

Dragon Ball Funken! Zero ist eher ein Actionspiel als ein Kampfspiel, und ich kann nicht anders, als zu glauben, dass Fans von Dragon Ball dies immens genießen werden. Ob die Spielmodi auf Dauer halten und wie gut die Online-Mechaniken funktionieren, bleibt abzuwarten, wenn es an der Zeit für einen Test ist. Aber in der Zwischenzeit sehe ich das eigentlich sehr positiv.