Dragon Ball: Sparking! Zero führt uns durch alle 200+ Charaktere im neuen Trailer

Dragon Ball: Sparking! Zero feiert diesen Monat sein einjähriges Jubiläum und zu diesem Anlass führt uns ein neuer Trailer durch alle im Spiel angebotenen Kämpfer. Der Trailer zählt jetzt mehr als 200 Charaktere und führt uns durch originale Dragon Ball-Charaktere zu den bekannten Kämpfern von Dragon Ball Z und zeigt Filmbösewichte, Freunde und mehr.

Die DLC-Besetzung hat die Liste auf über 200 Charaktere erweitert, und während einige Fans kritisiert haben, dass sich der DLC auf die neueren Daima- und Superhelden-Inhalte konzentriert, während wir immer noch keine Manga- und Anime-Charaktere spielbar haben, ist Entwickler Spike Chunsoft noch nicht fertig mit den Inhalten. Neue DLCs werden hinzugefügt, und wir werden im Jahr 2026 mehr darüber hören.

Viele der Kämpfer in der Liste der 200 sind Duplikate, da jede Form eines Charakters im Wesentlichen wie ein neuer Charakter fungiert. Mit unterschiedlichen Moves, Specials und Werten können wir Spike Chunsoft jedoch nicht unbedingt dafür verantwortlich machen, dass er den Kader auf diese Weise aufgebläht hat. Denn wenn du dich nur dafür entscheiden könntest, die Basisform Goku zu spielen und ihn dann zu stärken, wärst du wahrscheinlich ziemlich verärgert.