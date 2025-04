Dragon Ball: Sparking! Zero bewertet für Nintendo Switch 2

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero Es sieht so aus, als würde es auf eine neue Plattform zusteuern, da das Spiel in Saudi-Arabien offiziell für die Nintendo Switch 2 freigegeben wurde.

Wie der offizielle Account des Spielebewertungsgremiums in Saudi-Arabien mitteilt, scheint der neueste Dragon Ball-Kämpfer von Spike Chunsoft und Bandai Namco auf die Nintendo Switch 2 zu kommen. Das Spiel hat bereits auf anderen Plattformen großen Erfolg gehabt und in den ersten 24 Stunden 3 Millionen verkaufte Exemplare erzielt.

Dies ist zwar keine offizielle Bestätigung von Bandai oder Nintendo, aber es scheint nicht allzu weit hergeholt, sich Sparking vorzustellen! Null kommt auf die Switch 2. Mit der Reihe von Veröffentlichungen von Drittanbietern, die auf Nintendos neuer Konsole erscheinen, könnte dieser auffällige Kämpfer genau hineinpassen.