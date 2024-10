HQ

Es ist so gut wie unmöglich, alle Dragon Ball Titel aufzulisten, die im Laufe der Jahre gekommen und gegangen sind, denn mit Wurzeln, die bis in die 80er Jahre zurückreichen, besteht kein Zweifel daran, dass die Serie ein Hit für diejenigen war, die Goku & Co. kontrollieren wollten. Jetzt ist es Zeit für einen weiteren Teil, mit dem Abenteuer mit dem Titel Dragon Ball: Sparking! Zero, und es gibt wieder jede Menge epische Kämpfe und großartigen Fanservice.

Allerdings muss ich zunächst zugeben, dass ich nicht der größte Dragon Ball Fan bin. Denn während es diejenigen gibt, die alles von der betreffenden Serie gesehen und erlebt haben, war meine Geschichte mit der Serie hauptsächlich durch das Lesen des Mangas geprägt. Ich kenne also nicht jedes kleine Detail über die komplizierte Struktur des Franchise, aber ich habe vor allem eine nostalgische Liebe und Respekt für die Handwerkskunst, die im Laufe der Jahre hineingesteckt wurde. Diese Rezension ist daher vielleicht nicht für diejenigen gedacht, die eine tiefgründige Analyse und einen Vergleich mit früheren Titeln (oder der Darstellung der Serie in anderen Medien) suchen, sondern eher für diejenigen, die sich für die Marke interessieren und eine Vorliebe für Kampfspiele im Allgemeinen haben.

Man könnte meinen, dass Dragon Ball: Sparking! Zero eine neue Interpretation innerhalb des Dragon Ball -Universums wäre, aber dies ist tatsächlich eine Fortsetzung von Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 aus dem Jahr 2007, und es gibt daher einige Unterschiede zu anderen ähnlichen Spielen mit dem Namen Dragon Ball. Einer dieser Unterschiede im Vergleich zum relativ neuen Dragon Ball FighterZ besteht beispielsweise darin, dass die Kamera direkt hinter der Schulter deines Charakters positioniert ist und somit ein klassischeres Gefühl in der dritten Person entsteht, als wenn du das gesamte Level von der Seite siehst. Man könnte argumentieren, dass dies für ein größeres Eintauchen in jede Schlacht sorgt, aber es hat auch den Preis, dass es sich nicht so präzise zu steuern anfühlt wie traditionellere Kampfspiele.

Es ist nicht ganz richtig, dies als Kampfspiel zu bezeichnen, da es sich eher wie ein Actionspiel anfühlt, bei dem es darum geht, ein möglichst authentisches Dragon Ball -Erlebnis zu bieten, da die Steuerung deines Charakters durch drei statt zwei Dimensionen sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Zum Beispiel kann es sich manchmal etwas unbeholfen anfühlen, sich auf einem Schlachtfeld zu positionieren und zu versuchen, den Angriffen des Gegners zu entsprechen, zumindest wenn man an die Millimetergenauigkeit gewöhnt ist, die in anderen Titeln des Kampfgenres vorkommt. Nichtsdestotrotz wird das Erlebnis noch gesteigert und die Möglichkeit, sich sowohl auf als auch unter freiem Fuß zu bewegen, verleiht ein Gefühl von Erhabenheit, das perfekt zum Ausgangsmaterial passt. Es fühlt sich wirklich so an, als befände man sich mitten in einem epischen Kampf zwischen Goku und Vegeta, während sie über den Bildschirm ringen, und jeder Schlag und Tritt bringt ein zusätzliches Gefühl von Gewicht mit sich, während es immer unterhaltsam ist, zu sehen, wie der Gegner aus großer Höhe auf den Boden geschleudert wird.

Die erweiterten Umgebungen legen auch einen größeren Fokus auf Zerstörung, und obwohl es sich nicht um Neuland handelt, ist es durchaus möglich, den Gegner durch mehrere Schichten der Umgebung zu springen, was das Erlebnis wiederum zum Besseren verbessert. Diese Hindernisse können dich als Spieler jedoch auch behindern, da es leicht ist, in der Umgebung stecken zu bleiben, wenn du nicht aufpasst. Da das Spiel auch ziemlich herausfordernd ist, kann es ein wenig frustrierend sein, wenn man das Gefühl hat, seinen Gegner im Hintertreffen zu haben, nur um sich dann von einem schlecht parierten Angriff besiegt zu sehen, den man nicht von hinten gefangen hat.

Dragon Ball: Sparking! Zero ansonsten kommt mit einer fantastischen Präsentation, bei der der Cartoon-Stil vom ersten bis zum letzten Bild glänzt. Es fühlt sich wirklich an, als befände man sich in einer aufwendigen Episode der Serie, und wenn man die Möglichkeit hinzufügt, zwischen englischer und japanischer Sprache zu wechseln, kann man das Erlebnis genau so gestalten, wie man es möchte. Dies kommt wahrscheinlich am besten während der Einzelspielerkampagne des Spiels zur Geltung (oder der episodenbasierten Minikampagne, wenn Sie wählerisch sein wollen), in der wir die Rolle von acht Kämpfern durch eine zusammenhängende Geschichte übernehmen. Alles, von Goku bis Frieza selbst, kann durch verschiedene Abschnitte gesteuert werden, und diese können in der gewünschten Reihenfolge erlebt werden, ohne dass der Fortschritt in der Geschichte eines anderen Charakters ausgelöscht wird.

Darüber hinaus gibt es auch einen verbundenen Multiplayer-Modus, in dem du deine Fähigkeiten gegen andere testen kannst, und du kannst wählen, ob du eher locker spielen oder den anspruchsvolleren "Ranglisten-Modus" angehen möchtest. In Ranked beeinflusst dein Können dein Ranking und die Gegner, die du bekämpfen kannst, und wenn du eine sture Wettbewerbsmentalität hast, solltest du offensichtlich dort sein. Darüber hinaus können Sie auch mit einem Freund auf dem geteilten Bildschirm spielen, aber das ist nichts, was ich empfehle, da die hektische Natur des Gameplays auf einem kleineren Bildschirm nicht gut zu bewältigen ist. Darüber hinaus scheint der lokale Multiplayer im Moment auf eine einzige mickrige Karte beschränkt zu sein, und es ist klar, dass der Entwickler es nicht in dem Maße zum Laufen gebracht hat, wie wir es uns gewünscht hätten.

Ansonsten ist die Menge an Inhalten ziemlich bemerkenswert, da hier für alle Fans etwas dabei ist. Satte 182 Charaktervarianten wurden in dieses Paket gepackt, und da jede einzelne Variation eines Charakters als einzigartiger Kämpfer (mit einigen einzigartigen Fähigkeiten) gilt, kannst du genau der Charakter sein, der du sein willst, ohne bei irgendetwas anderem Kompromisse eingehen zu müssen.

Letztendlich fühlt sich Dragon Ball: Sparking! Zero vor allem wie ein Spiel an, das für die Fans gemacht ist. Es strotzt vor Fanservice, und die Menge an Inhalten und Charakteren beweist, dass der Entwickler die Bedürfnisse so vieler Menschen wie möglich befriedigen möchte. Aus diesem Grund wirkt die Spielbarkeit etwas ungenau wie ein Schlag ins Gesicht, da dieses ansonsten kompetente Actionspiel in der Praxis manchmal zu kämpfen hat. Es gibt jedoch nur eine Handvoll besserer Alternativen, um Goku und die Gang in einem virtuellen Kontext zu sehen, und selbst wenn meine Bewertung am Ende "nur" 7/10 beträgt, kann ich mir definitiv vorstellen, dass treuere Fans der Franchise es in einem gefeierteren Licht sehen könnten. Wenn Sie Dragon Ball mögen, tun Sie einfach das Richtige, indem Sie Dragon Ball: Sparking! Zero auschecken. Sie werden nicht enttäuscht sein.