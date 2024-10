Dragon Ball Funken! Zero verkaufte in den ersten 24 Stunden 3 Millionen Exemplare

HQ

Die Veröffentlichung des neuen Kampfteils von Akira Toriyamas Meisterwerk Dragon Ball Sparking! Zero, das letzten Freitag erschien und von Kritikern und Fans gefeiert wurde. Einstimmig als geistiger Nachfolger der erfolgreichen BUdokai Tenkaichi-Serie angesehen, gilt Sparking! Zero war am vergangenen Wochenende einer der beliebtesten Titel auf Steam, mit über 120.000 gleichzeitigen Spielern auf dem Höhepunkt. Dies hat sich auch auf die Verkäufe nicht nur auf dem PC, sondern auch auf den Konsolenversionen ausgewirkt.

Tatsächlich hat Bandai Namco eine Pressemitteilung veröffentlicht, die vom japanischen Medienunternehmen PRTimes aufgegriffen wurde, in der es heißt, dass das Spiel in den ersten 24 Stunden des Verkaufs mehr als drei Millionen Exemplare verkauft hat. Ein überwältigender Erfolg, der weit über die anderen Veröffentlichungen des Verlags hinausgeht.

Wenn wir es mit anderen Veröffentlichungen vergleichen, erreichte das Debüt Metaphor: ReFantazio vom letzten Freitag, das als eines der besten JRPGs der letzten Jahre gefeiert wurde, an seinem ersten Tag eine Million verkaufte Exemplare. Und wenn wir auf andere Hits der Generation hochrechnen, erreichte Resident Evil 4 Remake innerhalb von 48 Stunden nach der Veröffentlichung drei Millionen, während Dragon's Dogma 2 eine ganze Woche brauchte, um diesen Meilenstein zu erreichen.

Es ist klar, dass Dragon Ball mehr als 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch ein mächtiges Franchise ist, und Goku und seine Freunde werden noch viele weitere Jahre existieren.

