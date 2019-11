Dragon Ball FighterZ: Wütender DBS-Broly bekommt Charakter-Trailer für bevorstehenden Auftritt

Bandai Namco und Arc System Works haben schon vor einer Weile eine zweite Version von Broly als zusätzlichen Charakter für ihr stilsicheres Kampfspiel Dragon Ball FighterZ angekündigt, der den zweiten Fighter-Pass (eine Variante des Season-Passes, in dem ausschließlich DLC-Kämpfer stecken) abrunden soll. Es gibt leider noch immer kein Datum für diese Figur, allerdings wurde am Wochenende ein neuer Charakter-Trailer demonstriert, der uns den mächtigen Saiyajin näher vorstellt. Wie bereits erwähnt steht Broly im Kampfspiel von Arc System Works streng genommen bereits zur Verfügung. Diese erste Spielfigur basiert jedoch auf dem gleichnamigen Dragon-Ball-Z-Film, während der "Broly (DBS)", um den es in dieser Meldung geht, auf der Dragon-Ball-Super-Serie aufbaut.

