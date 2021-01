Dragon Ball FighterZ: Bandai Namco stellt Super Baby 2 am Sonntag genauer vor

You're watching Werben

Es ist mittlerweile fast drei Jahre her, seitdem Dragon Ball FighterZ veröffentlicht wurde. Das Kampfspiel von Arc System Works wird immer noch mit kostenpflichtigen DLC-Inhalten ausgestattet, denn am 15. Januar soll der vierte Zusatzkämpfer im FighterZ-Pass #3 ins Spiel gelangen. Bandai Namco veranstaltet zur Präsentation der Spielfigur Super Baby 2 am 10. Januar um 20:00 Uhr einen kleinen Livestream, in dem ein detaillierter Blick auf die Fähigkeiten und die Spielweise des Kämpfers geworfen wird. Wenn ihr den Saison-Pass für 20 Euro kauft, könnt ihr Super Baby 2 bereits am 12. Januar spielen. Entscheidet ihr euch dagegen, steht der Charakter ab dem 15. Januar für 5 Euro im Shop bereit.

You're watching Werben

Quelle: Bandai Namco.