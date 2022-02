Dragon Ball FighterZ: Android 21 streift sich Laborkittel diese Woche über

HQ

In wenigen Tagen wird Arc System Works eine weitere Spielfigur für das Kampfspiel Dragon Ball FighterZ veröffentlichen. "Android 21 (Lab Coat)" gesellt sich am 24. Februar in das Anime-Beat-'em-Up, verrät uns der Publisher am Wochenende in einem eigenen Video. Android 21 habt ihr im Hauptspiel bereits kennengelernt, allerdings seht ihr sie dort in einer anderen Form. Obwohl es sich also um die gleiche Figur handelt, unterscheiden sich ihre Fähigkeiten in einigen Belangen voneinander und der Trailer zeigt das ganz gut. Der Publisher verrät noch nicht, ob der Inhalt etwas kosten wird oder gratis an alle Besitzer verteilt wird.