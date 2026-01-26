Dragon Ball: Age 1000 für 2027 angekündigt

HQ

Am Wochenende feierten Dragon Ball-Fans das 40-jährige Jubiläum der Serie. Es gab mehrere große Ankündigungen, darunter die Enthüllung eines brandneuen Spiels im Dragon Ball-Universum mit dem Arbeitstitel Dragon Ball: Age 1000.

Das Element Zeitalter 1000 verrät uns das Alter der Dragon Ball-Welt. Es sieht so aus, als würden wir hier hauptsächlich neue Charaktere bekommen, da wir im Großteil des Trailers ein neues Gesicht sehen. Da er jedoch Capsule Corp-Kleidung trägt und am Ende zum Super Saiyajin wird, können wir uns vorstellen, dass er ein Nachfahre von Bulma und Vegeta oder Trunks ist.

Das Spiel befindet sich seit etwa 6 oder 7 Jahren in Entwicklung und wurde in Partnerschaft mit dem ursprünglichen Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama entwickelt, bevor er 2024 verstarb. Wir werden in Zukunft mehr über das Spiel erfahren, aber im Moment sieht es nach einem ehrgeizigen Projekt aus, das für das nächste Jahr geplant ist.