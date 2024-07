Dragon Age: The Veilguard wird sein Veröffentlichungsdatum im August bekannt geben

HQ

Letzte Woche bekräftigte Bioware, dass Dragon Age: The Veilguard immer noch im Jahr 2024 erscheinen soll und dass wir das Veröffentlichungsdatum "später in diesem Sommer" erhalten werden. Wir haben jetzt etwas Spezifischeres über diesen letzten Teil und mehr.

Bioware bestätigt, dass das Veröffentlichungsdatum von Dragon Age: The Veilguard im August bekannt gegeben wird. Aber das ist noch nicht alles, denn das beliebte Studio wird gleichzeitig auch Details über seine Pläne für Erweiterungen, DLCs und mehr preisgeben. Einfach ausgedrückt: Dragon Age-Fans können sich in den kommenden Wochen und Monaten auf so viel freuen.