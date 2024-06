Dragon Age: The Veilguard Vorschau - Eine Rückkehr zur Form für BioWare?

HQ

Es gab einige Bedenken über die Zukunft von Dragon Age. Es ist lange her, dass BioWare Dragon Age: Inquisition geliefert hat, und diese Jahre waren, gelinde gesagt, turbulente Jahre, die durch das kritische Scheitern von Anthem durch viele definiert wurden. Es gibt eine Menge Hoffnung und Erwartungen, die auf diesem nächsten Teil der Fantasy-RPG-Serie ruhen, und es scheint, als ob diese Hoffnungen ein wenig gefährdet wurden, als der neueste Trailer bei Summer Game Fest eintraf und ein Guardians of the Galaxy /A-Team -artiges Buddy-Gruppen-Action-Setup ankündigte, das wir normalerweise in Raubfilmen sehen.

Wenn man sich die erste Stunde des Spiels ansieht, sollten Sie sich keine Sorgen um Dragon Age: The Veilguard (ehemals Dragon Age: Dreadwolf ) machen, denn ein Blick hinter verschlossene Türen auf das Spiel, der von der charismatischen Spielleiterin Corinne Busch live kommentiert wurde, macht mich sehr zuversichtlich, dass uns eine vielversprechende Rückkehr auf den Kontinent Thedas bevorsteht.

Beginnen wir also mit der Prämisse des Spiels. Wenn ihr euch Sorgen macht, dass wir Banken überfallen und kooperatives Gameplay oder ähnliches betreiben werden, macht euch keine Sorgen, das ist absolut nicht der Fall. Dragon Age: The Veilguard ist ein "RPG durch und durch", wie Busch es ausdrückt, und dazu gehört, einen Charakter aus einer Vielzahl von Optionen zu erstellen, diesen Charakter so zu gestalten, wie es zu Ihnen passt, und sich dann auch auf eine emotional komplexe und lange Reise zu begeben, die Sie durch Thedas führt, wo Ihre Entscheidungen wichtig sind. Das ist Dragon Age, wie wir es kennen.

Die Geschichte dreht sich um die Figur Solas, im Grunde ein Elfengott, der die Welt zerstören will, und es ist deine Aufgabe als anpassbarer Charakter Rook, ein Crack-Team von Gefährten um Thedas herum zu führen, um Solas zu jagen, um der Apokalypse zuvorzukommen. Wenn du dich fragst, woher der vorherige Titel von Dreadwolf kommt, ist Solas' Spitzname genau das. Jetzt werde ich nicht zu viel weiter auf die Story-Beats von der Stunde eingehen, die ich miterleben durfte, um Spoiler zu vermeiden, aber lassen Sie mich nur hinzufügen, dass die Entscheidungen, die Sie als Spieler treffen, weitreichende und massive Auswirkungen haben, einschließlich des Todes von Gefährten, verschiedener Erzählstränge, Romantikmöglichkeiten und mehr. Und in einem typischen Dragon Age -Format gibt es ein Dialograd, das in Schlüsselmomenten auftaucht, damit Sie entscheiden können, welche Fäden Sie ziehen möchten.

Aber wie auch immer, zurück zum Anfang: die Charakteranpassung. Ich bin nicht die Art von Person, die sich viel für diesen Teil von Videospielen interessiert, aber es gibt sehr leidenschaftliche Leute, die das tun, also lasst mich euch begeistern, indem ich euch sage, dass die Optionen, die in The Veilguard verfügbar sind, euch stundenlang einen Charakter erstellen lassen. Du beginnst damit, wie gewohnt eine von vier Abstammungslinien auszuwählen (Human, Elf, Dwarf, Qunari ) und kannst dann mit einer Reihe von vielseitigen Schiebereglern und Auswahloptionen herumspielen, um Charakterbau und Körperform, Frisur, Augenfarbe und die üblichen Dinge zu definieren, die wir in Spielen finden. Busch erwähnte, dass das Aussehen sehr wichtig ist, um den Spieler in die Geschichte eintauchen zu lassen, und deshalb hat BioWare zusätzliche Schritte unternommen, wie z.B. jedes Haar auf dem Kopf eines Charakters einzeln zu rendern und es dann an die Physik-Engine zu binden, damit es auf erfüllende Weise floppt und fällt.

Dann kommen wir zur Klassenauswahl. Es stehen drei Klassen zur Auswahl (Warrior, Rogue, Mage ), aber jede Klasse hat drei Unteroptionen, die im Wesentlichen als völlig neue Klasse für sich dienen. Während ich nur eine Variante des Rogue in Aktion gesehen habe, hat Busch andere Klassen versprochen, darunter eine, die es dir ermöglicht, einen Schild wie Captain America zu schleudern und zu werfen, der über das Schlachtfeld springt, indem du ihn jedes Mal mit deinem Schwert triffst, wenn er zu dir zurückkehrt.

Bevor Sie in das Gameplay einsteigen, müssen Sie noch ein paar Entscheidungen treffen. Die erste besteht darin, eine Hintergrundgeschichte auszuwählen, die deinem Charakter einen Ankerpunkt in der Welt von Thedas gibt, und die zweite ist die Definition eines Schwierigkeitsgrads. Du kannst dies so einstellen, wie es dir passt, d.h. wenn du das Parieren in Spielen hasst, kannst du es zum Beispiel weniger herausfordernd machen. Sobald all dies festgelegt ist, werden Sie in die Welt von Thedas entlassen, um die sehr thematische und actiongeladene erste Stunde zu erleben.

Wenn man zum ersten Mal ins Spiel einsteigt und sich in den beeindruckenden Ausblicken und der Architektur von Minrathous sonnt, wird man wieder Zeuge der Leistung der Frostbite -Engine. Dragon Age: The Veilguard sieht absolut umwerfend aus mit einer immensen Liebe zu grafischen Details, Beleuchtung und Weltdesign. Ich kann keine Kommentare dazu abgeben, wie lebendig sich die Welt in der Praxis anfühlt, da die feineren Elemente des Spiels während dieser Vorschausitzung beschönigt wurden, aber zweifellos wird es viele Möglichkeiten geben, sich in der Soße zu verlieren, während Sie weiterhin den Schreckenswolf jagen.

Bevor wir endlich etwas Action sehen, treffen wir uns mit einigen unserer Begleiter für die bevorstehende Reise. Im Gegensatz zu früheren Dragon Age -Spielen wird es dieses Mal nur insgesamt sieben Gefährten geben, aber die begrenztere Anzahl bedeutet, dass BioWare sie realer und authentischer als je zuvor wirken lassen kann. Wie Busch es ausdrückt, sind dies die "reichsten, am weitesten entwickelten Gefährten", die jemals in einem Dragon Age -Titel enthalten waren.

Aber wie auch immer, der Kampf. BioWare hat eine Vielzahl von Möglichkeiten bereitgestellt, sich in der Action zu sonnen. Als Spieler kannst du drei Fertigkeiten aus einem weitläufigen Fertigkeitsbaum auswählen, die du in deine Fähigkeitsleiste einbaust, und diese dann mit drei Fähigkeiten für jeden der beiden Gefährten verstärken, die du auf die Reise mitnimmst. Der Kampf behält die typische Hack-and-Slashing- und Fernkampfbalance bei, die wir in den meisten Action- und RPG-Spielen sehen, unterstützt dies aber, indem er es dir auch ermöglicht, deine ausgewählten Fähigkeiten auf eine von zwei Arten einzusetzen. Die erste ist eine strategischere Methode, die sich um das traditionelle Dragon Age -Fähigkeitsrad dreht, bei dem man das Spiel pausiert und die Stärken und Schwächen des Gegners studiert, bevor man sich entscheidet, wie man zuschlägt, fast wie bei Final Fantasy VII: Rebirth. Die zweite ist eine Echtzeit-Alternative, bei der deine Fähigkeiten an Controller-Eingaben gebunden sind, um sicherzustellen, dass der Spielfluss nie einen Takt verpasst, eher ähnlich wie bei einem normalen Action-RPG. Das ist definitiv die Art und Weise, wie ich Dragon Age: The Veilguard spielen werde, wenn ich auf den Markt komme.

Als letzte Anmerkung zu den Kämpfen hat BioWare endlich dem Feedback der Community nachgegeben und Heilmagie hinzugefügt, was bedeutet, dass ihr jetzt eure magischen Fähigkeiten nutzen könnt, um HP wiederherzustellen, ohne einen Heiltrank zu benötigen.

Wenn man die flüssigen und großartig aussehenden Kämpfe mit den typischen Dragon Age erzählerischen Fähigkeiten kombiniert, die den Weg zu Romantikbögen öffnen, massiv definierende Entscheidungen und das alles verpackt in eine große Fantasy und eine lange Geschichte, sieht es immer mehr so aus, als hätte BioWare es bisher mit Dragon Age: The Veilguard geschafft. Nachdem ich eine Stunde lang gespielt habe, ist dieses Spiel in die Höhe geschossen und zu einem meiner am meisten erwarteten Titel in diesem Jahr geworden, da es die gleiche Liebe zum Detail, den Nervenkitzel und die Abwechslung zu haben scheint, die Star Wars: Outlaws, Indiana Jones and the Great Circle und Assassin's Creed Shadows als vielversprechende Einzelspielererlebnisse hervorstechen ließ, die für später in diesem Jahr geplant sind. Und Buschs Kommentar über den Zustand von The Veilguard hat mich nur noch mehr aufgeregt, denn zwischen der technisch beeindruckenden Demo und dem Versprechen, dass "alles funktioniert, wir polieren, wir beheben Fehler", macht das alles dieses Spiel zu einem Spiel, auf das man im Herbst achten sollte.