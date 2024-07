Dragon Age: The Veilguard Veröffentlichungsdatum wird "später in diesem Sommer" bekannt gegeben

HQ

Dragon Age: The Veilguard scheint immer mehr wie eine Rückkehr der RPG-Legende BioWare zu alter Form zu sein. Nach einem katastrophalen Cinematic-Trailer bekamen wir einige Gameplay-Aufnahmen, die die Befürchtungen der Fans zu beruhigen schienen, und wir haben immer mehr Informationen über unsere Rückkehr nach Thedas erhalten.

Jetzt erhalten wir durch einen neuen Beitrag auf dem X/Twitter-Account des Spiels einige weitere Details darüber, wie Steam-Benutzer das Spiel spielen können. Wenn Sie ein Steam Deck haben, wird Dragon Age: The Veilguard vom ersten Tag an darauf verifiziert. Außerdem müssen Sie das Spiel nicht über die EA-App ausführen, was oft ein starker Kritikpunkt an EA-Spielen ist, die über Steam gekauft werden können.

Weitere Details zum Veröffentlichungsdatum und zur Veröffentlichung des Spiels wurden ebenfalls versprochen, aber sie werden erst später in diesem Sommer eintreffen. Wir gehen davon aus, dass dies August oder September bedeutet, aber da die Gamescom Ende August ansteht, scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, uns zu sagen, wann das Spiel erscheint.