Dragon Age: The Veilguard Verkäufe vergleichbar mit Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth

Viele Leute fragen sich, ob Dragon Age: The Veilguard ein Verkaufserfolg war oder nicht. Das Spiel knackte nicht die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam, was für einige ein Zeichen für schlechte Verkaufszahlen war. Jetzt haben wir jedoch einige tatsächliche Eindrücke von Chris Dring von Gamesindustry.biz, der analysiert hat, wie das Spiel in Großbritannien abgeschnitten hat.

Im Gespräch über den Gamesindustry.biz Microcast verglich Dring die Launch-Verkäufe mit denen von Dragon's Dogma 2 und Final Fantasy VII: Rebirth, merkte aber an, dass es etwas schlechter abgeschnitten habe als Star Wars Outlaws. "Es ist schwer zu sagen, was die Erwartungen von EA waren, aber es scheint in Ordnung zu sein. Es ist nicht weltbewegend, aber es ist nicht schrecklich", sagte er.

Das Problem mag in den hohen Erwartungen des Verlags liegen, aber ansonsten scheint weder die Befürworter noch die Gegner von Dragon Age: The Veilguard hier einen wirklichen Sieg für sich beanspruchen zu können, da das Spiel gerade gut abgeschnitten hat. Nicht gewaltig, nicht schrecklich.