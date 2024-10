Dragon Age: The Veilguard verfügt über einige sehr tiefgreifende Einstellungen für die Barrierefreiheit

HQ

Dragon Age: The Veilguard pusht sich als das Spiel für alle RPG-Enthusiasten. Egal, ob du alle Spiele gespielt hast oder dies dein erstes Spiel ist, BioWare möchte, dass du es ausprobierst, und sie möchten, dass so viele Leute wie möglich in das Spiel einsteigen können, wie die kürzlich veröffentlichten Einstellungen für die Barrierefreiheit beweisen.

Das Spiel verfügt über vier grundlegende Schwierigkeitsoptionen, die es dir ermöglichen, eine einfache Zeit zu haben, wie du willst, indem du dich einfach auf die Geschichte einlässt, oder indem du jede Kampfbegegnung zu einem lebendigen Albtraum machst. Sie können die Schwierigkeitseinstellungen auch nach Ihren eigenen Wünschen anpassen, mit einer vollständig anpassbaren Option.

Bei den visuellen Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Bewegungsunschärfe komplett auszuschalten und das Kamerawackeln ganz nach Ihren Vorlieben zu justieren.

Für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen lassen sich die Optionen so anpassen, dass die Sichtbarkeit durch Beleuchtung und Farbe optimiert wird.

Es gibt auch Audioeinstellungen, die Ihnen helfen können, mehr aus der Erfahrung von Dragon Age: The Veilguard herauszuholen. Vielleicht fällt dir auf, dass es im Spiel keine Arachnophobie-Einstellung gibt, und das ist auch nicht enthalten, weil es in Dragon Age: The Veilguard keine gruseligen Spinnen gibt. Hurra!