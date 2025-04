Dragon Age: The Veilguard und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom führen die Finalisten der Hugo Awards 2025 an

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass der jährliche Hugo Awards stattfindet. Die Zeremonie, bei der die besten Werke der Belletristik des vergangenen Jahres hervorgehoben werden, findet am 16. August statt, aber vorher stehen die Finalisten fest.

Während das Jahr 2025 Hugo Awards alle Formen des Unterhaltungsmediums feiern wird, einschließlich Bücher, Comics, Graphic Novels und sogar Videospiele, könnten Sie die Nominierten dieser letzteren Kategorie (Best Game or Interactive Work ) überraschen.

Zu den sechs ausgewählten Spielen gehören Caves of Qud, Dragon Age: The Veilguard, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Lorelei and the Laser Eyes, Tactical Breach Wizards und 1000xResist.

Es heißt, dass es insgesamt 187 Nominierte gab, aber die vollständige Liste der Spiele, die für den Preis vorgeschlagen wurden, wurde nicht bekannt gegeben.

Welches Spiel sollte deiner Meinung nach den Preis gewinnen, und welches Spiel wurde dafür abgelehnt?