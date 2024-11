Dragon Age: The Veilguard Regisseur der Dragon Age Legendary Edition: "Sag niemals nie"

HQ

Jetzt, da Dragon Age: The Veilguard draußen ist, denkst du vielleicht darüber nach, die drei vorherigen Dragon Age-Spiele zu spielen, bevor du dich in das vierte stürzt. Das könnte jedoch eine knifflige Aufgabe sein. Im Gegensatz zu den Mass Effect-Spielen, die in der Legendary Edition in einem ordentlichen Paket zusammengefasst wurden, gibt es für Dragon Age kein solches Remaster.

Laut dem Creative Director von Dragon Age: The Veilguard, John Epler, gibt es Hoffnungen auf eine Sammlung der älteren Spiele. "Es wird nicht so einfach sein wie Mass Effect, aber wir lieben die Originalspiele. Sag niemals nie, ich denke, darauf kommt es an", sagte er dem Rolling Stone (im selben Interview bestätigte er, dass es keinen DLC für The Veilguard gab).

Das Problem rührt von den Engines her, auf denen die älteren Dragon Age-Spiele entwickelt wurden. Im Gegensatz zu Mass Effect, das Unreal für die Basis-Trilogie verwendete, wurde Dragon Age: Origins auf Eclipse zusammen mit seinem Nachfolger entwickelt, bevor Inquisition dann die Frostbite-Engine verwendete. Eclipse ist das eigentliche Problem, da Epler glaubt, einer der wenigen Leute zu sein, die immer noch wissen, wie man es benutzt.

Würdest du eine Dragon Age Legendary Edition-Sammlung spielen?