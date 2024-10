Dragon Age: The Veilguard lässt Preload auf dem PC nicht zu

HQ

Dragon Age: The Veilguard erscheint in nur ein paar Wochen, und obwohl die Fans unglaublich gehyped auf ihre Rückkehr in BioWares Fantasy-Setting sind, werden einige früher als andere Zugang zum Spiel erhalten können.

Dies ist mit einem kleinen Vorsprung erwähnenswert, da es keine Vorbestellungszeit für Dragon Age: The Veilguard gibt. Aber wenn es am 31. Oktober um 9 Uhr PDT erscheint, haben Konsolenspieler das Spiel bereits installiert. Besitzer der Xbox Series X/S können das Spiel jetzt schon vorladen. PlayStation 5-Besitzer müssen bis zum 29. Oktober warten, aber selbst dann gibt es ein paar Tage, um das Spiel herunterzuladen.

PC-Spieler haben diesen Luxus nicht, da es kein DRM von Drittanbietern im Spiel gibt. Das bedeutet, dass Sie bei der Veröffentlichung herunterladen und spielen müssen, auch wenn Sie sich für eine Vorbestellung entschieden haben. Auch dies sollte Sie nicht länger als ein paar Stunden verzögern, aber es wird für einige immer noch frustrierend sein.

Die vollständigen Startzeiten und Raytracing-Spezifikationen finden Sie hier.