Dragon Age: The Veilguard ist laut Franchise-Veteran der bisher beste Eintrag der Serie

Mark Darrah ist ein BioWare-Veteran. Nachdem er im Studio als ausführender Produzent und Regisseur für die Dragon Age-Serie gearbeitet hatte, verließ er den Entwickler im Jahr 2020, bevor er Ende 2023 als Berater für Dragon Age: The Veilguard zurückkehrte.

Darrahs Rückkehr kann vielleicht nicht viel ändern, wenn man bedenkt, dass das Spiel in diesem Jahr herauskommt, aber es ermöglichte ihm, die geleistete Arbeit aus erster Hand zu sehen, und man kann mit Sicherheit sagen, dass er beeindruckt ist. Im Gespräch mit Game Informer sagte Darrah Folgendes:

"Dies ist wirklich das beste Dragon Age-Spiel, das ich je gespielt habe. Hier kehren wir zu unseren Wurzeln des charaktergetriebenen Geschichtenerzählens zurück, haben wirklich Spaß am Kampf und gehen keine Kompromisse ein."

Nach dem letztjährigen RPG-Hit Baldur's Gate III ist der Druck auf Dragon Age: The Veilguard groß, das zu liefern, was sich die Fans seit dem Start von Inquisition vor zehn Jahren gewünscht haben. Hoffen wir, dass sie es bekommen, wenn Dragon Age: The Veilguard dieses Jahr für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheint.