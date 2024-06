Dragon Age: The Veilguard ist inspiriert von Final Fantasy X und XII

HQ

Dragon Age: The Veilguard entwickelt sich zu einem der, wenn nicht sogar zum größten RPG des Jahres, da BioWare als einer der führenden Entwickler hinter Rollenspielen zu alter Form zurückkehren will. In einem Interview mit RPG Site sprach Game Director Corinne Busche über das riesige Fortschrittssystem im Spiel und seine Einflüsse.

"Stark beeinflusst! Absolut", sagte Busche auf die Frage, wie Final Fantasy X und Final Fantasy XII das Spiel inspiriert haben. "Final Fantasy 10 - einer meiner Allzeit-Hits. Ich kann Ihnen sagen, dass 12, insbesondere die Zodiac-Edition, mein Favorit ist. Der Grad der Fähigkeitsauswahl, der passiven Fähigkeiten, in unserem Fall auch der Eigenschaften - ich würde sagen, der Umfang der Anpassung ist eher analog dazu. Die Organisation ähnelt eher dem Sphere Grid."

"Final Fantasy 12 könnte also zu meinen drei Lieblingsspielen gehören. Das beeinflusst mich sehr, wenn es um unsere Entwicklung geht. Aber wenn Sie, wenn Sie ein Bild malen wollen, ist das Speergitter mehr... keine exakte Übereinstimmung, aber es ist eher ähnlich. Was wir jedoch getan haben, um es zugänglicher zu machen, ist, dass sich jede der Spezialisierungen an den äußeren Rändern des Rasters befindet."

Der Fertigkeitsbaum jeder Klasse wird in drei separate Pfade unterteilt, die den Spielern viele verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten bieten, die sie freischalten können, wenn sie bis zur Maximalstufe von 50 aufsteigen. Du kannst dich auch auf jede Art von Charakter spezialisieren, die du willst, wie zum Beispiel einen eher verteidigungsorientierten Krieger.

Dragon Age: The Veilguard erscheint später in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC.