Dragon Age: The Veilguard ist Gold geworden

HQ

EA und BioWare haben bekannt gegeben, dass Dragon Age: The Veilguard vor dem Veröffentlichungsdatum am 31. Oktober bereit ist. Das RPG ist offiziell auf Gold gefallen, was bedeutet, dass abgesehen von einem Day-One-Patch, der wahrscheinlich in Arbeit ist, der Titel fertig ist und nicht verzögert werden sollte.

Knapp vier Wochen vor der Veröffentlichung könnt ihr unter diesen Links erfahren, wie lang Dragon Age: The Veilguard sein soll, welche PC-Spezifikationen es gibt, wer das Hauptthema komponieren und orchestrieren wird und was wir über das Spiel dachten, nachdem wir es diesen Sommer gesehen hatten.