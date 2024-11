Dragon Age: The Veilguard hat mehr gleichzeitige Steam-Spieler als jeder Bioware-Titel jemals hatte

HQ

Bioware hat zehn wirklich harte Jahre mit abgebrochenen Spielen und zwei echten Flops in Anthem und Mass Effect: Andromeda hinter sich. Aber mit dem kürzlich veröffentlichten Dragon Age: The Veilguard zeigen sie, dass Gamer doch nicht so schwer zufrieden zu stellen sind, sondern einfach ein gutes Spiel machen und die Käufer werden in Scharen dazu strömen.

Über SteamDB erfahren wir nun, dass das Spiel mit 70.414 gleichzeitigen Spielern einen Spitzenwert erreicht hat, was ein Ergebnis ist, das noch kein Bioware-Spiel zuvor erreicht hat - und eigentlich auch kein Singleplayer-Spiel von EA (Star Wars Jedi: Survivor hatte höchstens 67.855 gleichzeitige Spieler, was die höchste Zahl ist, die ein Singleplayer-Spiel von EA erreicht hat).

Diese Zahl wurde übrigens nur wenige Stunden nach der Premiere erreicht, so dass die Chance besteht, dass Dragon Age: The Veilguard am Wochenende neue Rekorde brechen wird. Schauen Sie sich unseren Testbericht an, um mehr darüber zu erfahren, warum Sie sich diesen ansehen sollten.