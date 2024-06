Dragon Age: The Veilguard erhält einen ersten Blick auf Xbox Games Showcase

HQ

Während wir bereit waren, bis Dienstag zu warten, um einen richtigen Blick auf Dragon Age: The Veilguard zu werfen, wurden wir mit einem ersten Trailer mit einigen freundlichen Gesichtern und einigen neuen Charakteren verwöhnt.

Varric kommt wie immer zurück und beginnt den Trailer mit einer Kneipenschlägerei. Dann sehen wir eine Reihe anderer Charaktere, die wir zweifellos auf unserer Reise treffen werden, bevor wir einen Blick auf unseren vermummten Protagonisten werfen.

Sehen Sie sich den Trailer unten selbst an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken. Dragon Age: The Veilguard startet diesen Herbst.