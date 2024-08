Dragon Age: The Veilguard bestätigt den Start im Oktober im neuen Trailer

HQ

Leckagen sind heutzutage sehr häufig. Normalerweise spricht man von sogenannten Insidern und dergleichen, wenn das Thema angesprochen wird, aber man vergisst leicht, dass viele Entwickler, Publisher und Marketingabteilungen oft versehentlich die Bohnen ausplaudern. Hier ist ein weiteres Beispiel für Letzteres.

Heute früh tauchte ein kurzes Video von Dragon Age: The Veilguard aus dem Nichts online auf und endete mit einem Veröffentlichungsdatum. Scheint so, als ob jemand ein bisschen zu eifrig war, denn Bioware hat uns endlich den Trailer geschickt, der bestätigt, dass Dragon Age: The Veilguard am 31. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series erscheinen wird.

Der Trailer selbst beginnt damit, mehr von den frühen Teilen des Spiels zu zeigen, bevor er uns einen noch besseren Blick auf die verschiedenen Gefährten gibt, die sich unserem Abenteuer anschließen, einige der Orte, die wir besuchen werden, ein paar Details zur Geschichte und die Rückkehr eines bestimmten geliebten Charakters, daher ist es durchaus verständlich, warum viele denken, dass Bioware zu seiner Größe zurückkehren könnte.

Was sind deine Erwartungen an Dragon Age: The Veilguard und was denkst du über das Veröffentlichungsdatum?