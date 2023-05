Dragon Age: Dreadwolf wird frühestens im Sommer 2024 starten

HQ

Es ist mehr als vier Jahre her, seit Bioware Dragon Age: Dreadwolf angekündigt hat, und EA hat das Warten gerade noch länger gemacht, indem es uns nur Konzeptbilder, In-Engine-Assets und ein paar Teaser-Trailer gezeigt hat. Wir sollten auch nicht erwarten, bald etwas Bemerkenswerteres zu sehen.

Weil EA seinen neuesten Finanzbericht veröffentlicht hat, der eine Übersicht über die angekündigten Spiele enthält, die vor dem 1. April erscheinen. Die Liste besteht aus Spielen wie EA Sports FC, Immortals of Aveum, Super Mega Baseball 4 und vielen anderen beliebten Franchises, aber nicht Dragon Age: Dreadwolf. Das bedeutet natürlich, dass wir das mit Spannung erwartete Rollenspiel frühestens am 1. April in die Hände bekommen werden.