Dragon Age: Dreadwolf Kampf- und Gameplay-Leaks

HQ

Ein kurzes GIF des Gameplays und einige neue Screenshots von Dragon Age: Dreadwolf sind online durchgesickert. Zuerst von einem anonymen Reddit-Benutzer herbeigeführt, ist aus den Bildern und Videos klar zu erkennen, dass der Kampf eine andere Wendung genommen hat als in Dragon Age: Inquisition.

Es scheint, dass in Dragon Age: Dreadwolf alles in Echtzeit erledigt wird, anstatt die Zeit anzuhalten, um Ihrer Gruppe Befehle zu erteilen, und es ist viel mehr Hack-and-Slash, wobei der angebliche Bezugspunkt God of War von 2018 ist.

Anscheinend liegt die größte Verbesserung laut dem anonymen Reddit-Benutzer in den Animationen des Spiels, die anders sind als alles, was BioWare zuvor erstellt hat.

Bist du aufgeregt für Dragon Age: Dreadwolf? Schauen Sie sich den Reddit-Beitrag hier und die durchgesickerten Bilder hier an.