Dragon Age Dreadwolf ändert kurz vor dem Summer Game Fest seinen Namen, und wir werden am 11. Juni einen detaillierten Blick darauf werfen

Das nächste Dragon Age ist seit Wochen in aller Munde, bevor es in der Woche des Summer Game Fest angekündigt wird, und es sieht so aus, als würden wir in diesen Tagen das nächste Spiel von Bioware sehen, nur dass es etwas anderes sein wird, als wir dachten.

Weil Geoof Keighley selbst derjenige war, der in X die Namensänderung von Dragon Age: Dreadwolf zu Dragon Age: The Veilguard enthüllt hat. Im Moment wissen wir nicht, ob dies nur eine kleine Änderung ist oder ob es bedeutet, dass das Spiel im Vergleich zu dem, was wir bisher kannten, andere strukturelle Änderungen erfahren hat (was auch nicht viel war).

Was auch immer der Fall sein mag, Keighley wird uns am Dienstag, den 11. Juni, einen 15-minütigen Gameplay-Clip des Spiels zeigen.

Was halten Sie von der Namensänderung? Klingt Dragon Age: The Veilguard besser?