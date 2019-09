Dragon Age 4 hat ein "großes und wachsendes Team"

Casey Hudson, Game Director bei Bioware, hat in einem Beitrag auf dem Entwicklerblog des Studios eine Nachricht für Fans der Dragon-Age-Reihe geteilt:

"Wir haben einige andere große Projekte in Arbeit. Ich wünschte, ich könnte euch mehr über sie erzählen, aber sie sind im Moment größtenteils geheim. Ich kann jedoch sagen, dass in einem unserer Projekte ein großes und wachsendes Team in Edmonton an der Vorproduktion arbeitet und basierend auf den Fortschritten, die ich sehe, kann ich bestätigen, dass der Dread Wolf tatsächlich aufsteigt.", schrieb er.

Der Dread Wolf ist eine direkte Anspielung auf die Ereignisse aus Dragon Age: Inquisition. Es ist ein anderer Name für den elfischen Gott der Rebellion, der dafür sorgen möchte, dass das Volk der Elfen (die in Thedas unter menschenunwürdigen Bedingungen gehalten und versklavt werden) wieder zu alter Stärke zurückfinden. Falls euch das Thema interessiert solltet ihr unbedingt diesen Artikel nachlesen, darin erklärt euch die womöglich größte Dragon-Age-Anhängerin Deutschlands und Head of GamePro Rae Grimm mehr über den Dread Wolf und die Verbindung zu Dragon Age 4.