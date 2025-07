Dragami Games kündigt ein neues Lollipop Chainsaw-Spiel und einen Anime an

HQ

Es wurde weithin berichtet, dass Dragami Games große Pläne für das Lollipop Chainsaw -Franchise hat, da es sich in jüngster Zeit mit Nada Holdings Corp. zusammengetan hat, um neue Projekte in der Serie zu versprechen. Wir haben jetzt ein Update dazu.

Der Entwickler hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass ein brandneues Lollipop Chainsaw -Projekt in Produktion ist und dass dies auch durch einen Anime untergebracht wird. Wir haben nicht viel mehr, aber ein offizieller X-Account für diese Rückkehr zur Serie ist aufgetaucht, und er besagt, dass das Spiel ein "übertriebenes Zombie-Actionspiel voller schwarzem Humor" sein wird, eines, in dem Juliet das Ruder hat.

Es ist unklar, wann die Projekte eintreffen werden, aber da diese Ankündigung noch sehr frisch ist, ist eine vernünftige Annahme, dass sie mindestens ein paar Jahre in der Zukunft sein werden.