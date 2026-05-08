Dracula: The Disciple ist ein Puzzlespiel, das den Mythos des legendären Vampirs neu interpretiert

Gestern Abend veranstaltete der Verlag Nacon seine jährliche, aber verspätete Connect-Show, bei der es trotz ziemlich besorgniserregender finanzieller Lage jede Menge Neuigkeiten zu präsentieren gab. Eine der vielen Ankündigungen der Serie betraf ein brandneues Spiel, das am Horizont steht, mit dem Titel Dracula: The Disciple.

Dieses Projekt ist ein First-Person-Puzzle-Abenteuer, das eine neue Interpretation des Mythos des legendären Vampirs präsentiert. Im Grunde ist die Prämisse, die Rolle eines sterbenden Archivars zu übernehmen, der zu Draculas verlassenem Zuhause reist, in der Hoffnung, ein Heilmittel für seine Krankheit zu finden – eine Aufgabe, die ihn letztlich dazu bringt, das Okkulte zu erforschen und die vielen Geheimnisse des berühmten Vampirs zu entdecken.

Um die anstehenden Aufgaben zu erfüllen, wird uns gesagt, dass das Ziel darin besteht, okkulte Werkzeuge zu meistern und übernatürliche Zutaten anzubauen – alles, bevor man die Riten abführt und lernt, wie man sich in einen Vampir verwandelt.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel, aber wir wissen, dass es von Cyanide Studio entwickelt wird und das Projekt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.