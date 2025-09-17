Dracula: A Love Tale

Der Versuch, alle Filme, Fernsehserien, Spiele und Theaterstücke aufzulisten, die auf Bram Stokers ikonischem Roman aus dem 19. Jahrhundert basieren, wäre ein bisschen so, als würde man versuchen, sich an all die Male zu erinnern, in denen Frankensteins Monster auf der Leinwand oder im Fernsehen erschienen ist. Das ist unmöglich. Es sei denn, wir widmen uns das gesamte kommende Wochenende der Aufgabe und dokumentieren alles auf alten Pergamentrollen, begleitet von einer schicken Mini-Taschenrechner-Synth-Matte, signiert von Connys kreideweißen, leicht fettigen Fingern.

Trotzdem hat der Regisseur hinter Klassikern wie Nikita, Leon, Das fünfte Element und Lucy nun den Sprung gewagt und eine Tonne Geld für eine weitere Interpretation ausgegeben. Dracula ist als fiktive Figur wahrlich so hartnäckig wie der unsterbliche, blutsaugende Prinz der Originalliteratur. Dracula, Dracula, Dracula... Alles Dracula. Und dieses Mal ist es Caled Landry Jones (Finch, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), der den Transsilvanier Vlad the Impaler verkörpert, der hier mehr denn je Liebeskummer hat.

"Ich trinke keinen Wein."

Ich erinnere mich noch gut an das Buch. Ich habe es zum ersten Mal gelesen, als ich in der Schule war, und dann vor 20 Jahren noch einmal gelesen und war beeindruckt davon, wie viel geradliniger es eine Liebesgeschichte ist als die auf Horror basierenden Schlachthöfe, in die sich jede Adaption verwandelt zu haben scheint. Klar, Dracula ist kein superweicher kleiner Teddybär, der in Jogginghosen herumläuft und improvisiert die Wangen streichelt. Er tötet sie und saugt ihr Blut, weil er sonst selbst stirbt. Und doch kommt diese dunkelste Dunkelheit und dieser echte Horrorton in Luc Bessons Neuinterpretation nie zum Ausdruck. Stattdessen liegt der Fokus auf Draculas Liebe (auf die natürlich der Untertitel anspielt - duh!).

Dracula liebt seine Frau Elisabeta. Mehr als alles andere auf dieser Erde und mehr als das Leben selbst. Als sie bei einem blutigen Kriegsunfall ums Leben kommt, während seine Armeen in einer verschneiten Superschlacht irgendwo in Nordeuropa die "bösen Muslime" zurückdrängen, beschließt er, seinen eigenen Glauben zu entfesseln, jeden Bischof seiner eigenen Kirche abzuschlachten und den Altar Jesu zu verbrennen. Fick dich, Gott. Seine Frau ist tot! Gleichzeitig lässt er die Mächte der Finsternis und den Antrieb des Beelzebub über sich ergehen, und voilà - das Blut muss vergossen werden.

Werbung:

Besson erzählt die Geschichte des unglücklichen Dracula auf der Suche nach etwas, das die Sehnsucht nach seiner toten Braut mit Finesse und Eleganz befriedigen kann, und der Fokus liegt, wie gesagt, auf seinem Verlust, seiner Trauer und auf wunderschönen Umgebungen, die von der Ästhetik des späten 19. Jahrhunderts durchtränkt sind, mit dem linken Fuß, der tief in der zweiten Hälfte der Renaissance verwurzelt ist. Dracula ist in Venedig mit einem schicken Hut, charmanten Frauen und bluttrinkend, nur um sich in der Mitte eines riesigen Ballsaals in Frankreich wiederzufinden, bekleidet mit einer weißen Perücke und gepudert bis zu einem blassen Teint. Und das alles, während der Priester und ansässige Vampirexperte "Priest", gespielt von Christoph Waltz (Inglorious Basterds, Django Unchained), ihn mit seinem Lederplüsch, der mit geschärften Eichenpfählen und Weihwasser gefüllt ist, durch das Land jagt.

Wonka... Bist du das?

Teile des Films erinnern stark an Francis Ford Coppolas Version von 1992 und insbesondere an das Kapitel, in dem der ahnungslose Harker im pechschwarzen Transsilvanien ankommt, um Vlad dazu zu bringen, einen Vertrag über den Kauf einer seiner Londoner Immobilien zu unterzeichnen. Andere Teile erinnern eher an Indiana Jones oder Der Graf von Monte Christo, was letztlich durchaus gelungen ist. Luc Bessons Dracula kommt jedoch nie richtig in Schwung und ich denke, der Hauptgrund dafür ist, dass die Geschichte selbst zu kleinteilig und zu komprimiert ist. Der Versuch, Stokers Buch auf zwei Stunden zu reduzieren, ist letztlich unhaltbar, und hier hätte Besson stattdessen eine sechsstündige Miniserie machen sollen. Natürlich verpasse ich das gesamte Kapitel über die Demeter-Reise (den besten Teil des Buches) und den Teil aus dem London der 1880er Jahre wird von Besson in etwa zwei Minuten durchgehetzt, was sich in meiner Welt eher wie ein reiner Raubüberfall bei Tageslicht anfühlt.

Dank der stark komprimierten Geschichte und des gehetzten Tempos können sich auch die Charaktere und ihre Emotionen nie wirklich in den Zuschauer hineinversetzen. Es wird etwas matschig, obwohl es hier durchaus Qualitäten gibt. Das Szenenbild, die Kostüme und die Fotografie sind brillant. Durchweg brillant. Ich finde auch, dass Caleb Landry Jones als blutrünstiger Graf mehr als passabel ist und obwohl Waltz hier die gleiche Rolle wie in Django spielt (nur mit einem Bürokragen anstelle eines grauen Filzhuts), ist er gut wie immer. Dracula: A Love Tale ist kein Meisterwerk, aber es ist in Ordnung. Stoker's Count hätte Besseres verdient, aber auf der anderen Seite ist es besser als Eggers' wild überbewertetes Nosferatu im letzten Jahr.

Werbung: