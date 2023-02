Drachenzähmen leicht gemacht bekommt ein Live-Action-Remake

HQ

Disney hat sich nicht gerade gescheut, einige seiner beliebten Zeichentrick- und Animationsfilme in letzter Zeit als Live-Action mit gemischten Ergebnissen neu zu machen, und das hat anscheinend ein anderes Unternehmen, das für seine animierten Franchises bekannt ist, dazu inspiriert, etwas Ähnliches mit moderneren Ausflügen zu tun.

The Hollywood Reporter enthüllt, dass Universal ein Live-Action-Remake von DreamWorks Animations Drachenzähmen leicht gemacht macht. Dies wird scheinbar ein äußerst originalgetreues Remake sein, da Dean DeBlois, der die animierte Trilogie geschrieben und inszeniert hat, mit diesem Projekt sein Live-Action-Regiedebüt geben wird. Wir müssen vielleicht auch nicht allzu lange warten, um das Ergebnis zu sehen, denn der Film wird um das 15-jährige Jubiläum des Originals am 14. März 2025 Premiere feiern. Dann ist es nicht verwunderlich, dass die Quellen von THR behaupten, dass der Casting-Prozess bereits begonnen hat, was die Frage aufwirft:

Wen würdest du gerne als Hauptfiguren gecastet bekommen?