Drachenjagd in Chronik 1 von Wolcen: Lords of Mayhem eingeläutet

You're watching Werben

Heute beginnt die nächste Phase für Wolcen: Lords of Mayhem. Der Dungeon-Crawler rollt seine erste Chronik aus, es gibt also neue Inhalte und Überarbeitungen für die eifrigen Abenteurer des Hack'n'Slay-RPGs.

Im Modus "Bloodtrail" spielt ihr mit einem neuen Charakter die bekannte Kampagne durch. Unterwegs könnt ihr in der Welt verschiedene Spuren der Drachenmatriarchin Oshara finden. Wenn ihr damit interagiert, verleiht ihr dem gefährlichen Biest zusätzliche Modifikatoren und Fähigkeiten, was die Qualität der Beute steigert, die ihr am Ende erhaltet. Ihr müsst dabei jedoch bedenken, dass ihr dieses Monster auch noch besiegen müsst, um die Belohnungen zu erhalten... Der Kult von Oshara rahmt das neue Szenario mit drei eigenen Missionen in die bestehende Erfahrung ein.

Gleichzeitig hat Wolcen Studio ihr Actionspiel inhaltlich aufgestockt. Das Arsenal an Ausrüstungsgegenständen wächst an, es gibt neue Modifikatoren (und Mali) für Fähigkeiten, ihr könnt euch von Haustieren begleiten lassen und eure Beute dank Filteroptionen einfacher in den tiefen Taschen finden. In der Kampagne warten zudem drei neue Umgebungen darauf, euch in die Irre zu führen. Gleichzeitig wurde das HUD bei der Verzauberung und Herstellung von Ausrüstung überarbeitet, um übersichtlicher zu sein. Die kompletten Patch-Notes findet ihr auf Steam im Detail (1/2).