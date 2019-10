Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging erscheint auf der Switch

Nintendo hat bereits viele von ihren beliebten Franchise auf die Nintendo Switch gebracht. Die Konsole ist der perfekte Ort um Wii U-Titel wiederzubeleben, oder neue Titel für bereits existierende Spielreihen zu veröffentlichen. Dasselbe passiert nun mit Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging (Brain Training (Switch)).

Unten könnt ihr einen Trailer für die Switch-Version sehen, darin werden einige Herausforderungen präsentiert an denen ihr teilnehmen könnt. Einige davon benutzen die vorderen Sensoren der Joy-Cons. In dem Video sehen wir zwei Spieler die gegeneinander antreten, in einem anderen Clip wird die Switch im Hochkant-Format gehalten und zusammen mit einem Eingabestift wie ein Tablet verwendet.

Das offizielle Produkt kann hier gefunden werden, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nur eine japanische Seite für das Spiel. Wie in den vorherigen Spielen können wir einen Alterstest für unseren Hirn machen, der Eingabestift (Stylus) kommt zusammen mit der physischen Version des Spiels. In Japan erscheint das Spiel am 27. Dezember, wann das Spiel bei uns veröffentlicht wird steht noch nicht fest.

Habt ihr bereits eigene Erfahrungen mit Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging gemacht?