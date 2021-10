Dr. Dre und Snoop Dogg steuern angeblich Musik für GTA VI oder GTA-Remaster bei

Der Musikproduzent Dr. Dre soll laut einem Musikerkollegen einen Teil des Soundtracks eines GTA-Spiels produzieren. Das Musikmagazin Rolling Stone zitiert den US-Rapper Snoop Dogg, der in einem Podcast über die neuen Songs seines Kumpels gesprochen hat: „Ich weiß, dass er im Studio ist. Ich weiß, dass er großartige Musik macht und ein Teil [davon] ist mit dem GTA-Spiel verbunden, das herauskommt. Ich denke also, dass seine Musik auf diese Weise veröffentlicht wird, durch das GTA-Videospiel." Herr Dogg hat GTA ohne Nummer ausgesprochen, doch auf Nachfrage reagieren weder Rockstar noch die Pressesprecher von Dr. Dre, behauptet Rolling Stone.

Es ist bekannt, dass Rockstar normalerweise recht früh mit der Aufnahme von Musik für ihre nächsten Spiele beginnt, also könnte diese Meldung tatsächlich zu GTA VI gehören. Man sollte allerdings bedenken, dass uns die Entwickler auch noch nicht verraten haben, welche Tracks in den drei Spielen der Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition stecken. Das Studio dürfte kaum in der Lage gewesen sein, die Rechte an allen alten Songs zu erneuern. Womöglich mussten sie die Musik deshalb mit neuen Liedern ausbessern. Snoop bestätigte übrigens, dass auch er neue Musik für dieses ominöse GTA bereitstellt.