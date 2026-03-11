Dr. Dre ist offiziell Milliardär, mehr als ein Jahrzehnt nachdem er behauptet hat, einer zu sein

HQ

Hip-Hop-Legende und Beats-Schöpfer Dr. Dre wurde offiziell als Milliardär anerkannt. Vor etwa 14 Jahren, als Dr. Dre die Marke Beats by Dre erstmals für 3 Milliarden Dollar an Apple verkaufte, erklärte er, er sei der erste Milliardär des Hip-Hop. Es hat bis 2026 gedauert, bis Forbes diese Tatsache offiziell anerkannt hat.

Laut Variety liegt Dre nun auf Platz 3332 der Liste der reichsten der Welt, umgeben von Jared Kushner, Rihanna, dem Stahlmagnaten Richard Teets Jr. und anderen Mitgliedern der reichsten Forbes-Liste. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Traum- oder Albtraum-Blunt-Rotation ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr reichhaltige.

Es scheint keine Urkunde oder einen Preis zu geben, die mit der Anerkennung als offizieller Milliardär einhergehen. Ich schätze, du musst mit deiner Milliarde auskommen. Dr. Dre schaffte es nicht in das Gemälde, das Forbes mit einigen seiner reichsten Namen aufstellte, darunter die erwarteten Namen wie Elon Musk, Jeff Bezos, Präsident Donald Trump, Rupert Murdoch und Mark Zuckerberg unter anderen.

