Dr. Disrespect teasert Rückkehr zum Streaming an und wird von der Community ermordet

HQ

Wir leben in einer ziemlich verrückten Welt, in der ein erwachsener Mann zugeben kann, unangemessene Nachrichten an eine Minderjährige geschickt zu haben, und scheinbar einfach damit durchkommt. Dies war die Situation um den Influencer Guy "Dr Disrespect" Beahm, der im Juni entdeckt wurde, dass er sich mit einem seiner minderjährigen Zuschauer über das Whisper -System von Twitch unangemessen verhalten hat.

Die ganze Situation spitzte sich so zu, dass Dr Disrespect die Anschuldigungen gegen seinen Namen bestätigte und dann beschloss, einen "verlängerten Urlaub" zu machen, etwas, von dem viele annahmen, dass es dauerhaft sein könnte, da dies nicht das erste oder zweite Mal ist, dass er mit Kontroversen konfrontiert ist. Aber das wird anscheinend nicht der Fall sein.

Dr Disrespect ist nun in die sozialen Medien zurückgekehrt, um ein Bild von ihm zu posten, auf dem er Schach gegen jemanden spielt, der Dame spielt. Dem Beitrag ist kein Text beigefügt, aber das scheint darauf hinzudeuten, dass eine Rückkehr zum Streaming auf dem Weg ist, was die Fans ziemlich unterschiedlich sehen.

Ein Fan kommentierte: "Spielst du mit einer Minderjährigen?", worauf Dr Disrespect antwortete: "Gut, sie/ihr. Das Internet wird Ihre wirkliche Bedrohung niemals beheben... Jemand anderes folgte mit einem ähnlichen Meme, und Dr Disrespect antwortete darauf mit "Kleiner gehirngewaschener, woker Junge, der Dragon Ball Z gfx mit Kendrick Lamar Zeilen rausbringt... Hat mich richtig erwischt." Ein anderer fragte, ob Doc zumindest seinen vertikalen Sprung erhöht habe, worauf er antwortete: "Und wurde auch braun."

Diese drei Kommentare waren alles, worauf Doc zu antworten schien, da der Rest der Kommentare mit seiner zweifelhaften und umstrittenen Vergangenheit zu tun zu haben schien.