Dr. Disrespect feiert Comeback nach angeblichem Sexting-Skandal

Am Freitag, den 6. September, trat Dr Disrespect (nach zweimonatiger Abwesenheit) in einer Live-Übertragung auf seinem YouTube-Kanal wieder ins Rampenlicht. Dies geschah, nachdem Guy Beahm, wie er eigentlich genannt wird, beschuldigt wurde, unangemessene Nachrichten an einen Minderjährigen gesendet zu haben.

Während der Live-Sendung verteidigte er sich unter anderem damit, dass der Nutzer in der Gerichtsbarkeit, in der er lebt, nicht minderjährig sei und dass es sich bei der Kontroverse vor allem um eine Verleumdungskampagne von Journalisten und verärgertenTwitch Mitarbeitern handele.

Beahms Sperre von Twitch im Jahr 2020 wurde wieder in Frage gestellt, nachdem der ehemalige Mitarbeiter von Twitch, Cody Conners, getwittert hatte, dass die Suspendierung von Dr Disrespect auf das Versenden unangemessener Nachrichten an einen Minderjährigen zurückzuführen war. Der beliebte Streamer gab dann zu, dass unangemessene Nachrichten gesendet wurden, aber dass nichts Illegales passiert war. Später löschte Beahm diese Aussage und kündigte ein Comeback an. In diesem Streaming-Comeback ging Beahm auf Conners Vorwürfe ein:

"Weißt du, du hast keine Ahnung, was du willst, und das war aus deinem Tweet offensichtlich. Du hattest keine Kenntnis aus erster Hand von meinem Streit mit Twitch. Du hast gesagt, dass ich von Twitch gebannt wurde, weil ich einen Minderjährigen über Whispers-Nachrichten sextete? Weißt du überhaupt, was die rechtliche Definition von Sexting ist? Tue ich. Und ja, ich habe Twitch's Whispers benutzt, aber glaub mir, ich habe niemanden gesext."

Was genau in diesen Nachrichten geschrieben stand, ist noch unbekannt und er sagte, es sei auch nicht etwas, das er teilen wollte.

"Und all diese Leute tun so, als wären sie einfach so perfekt. Ich bin nicht perfekt, ich behaupte nicht, perfekt zu sein. Nun, manchmal tue ich das, aber ich habe auch nicht all den Scheiß gemacht, von dem sie sagen, dass ich es getan habe."

Beahm sagte jedoch, dass er auf mehr Informationen sitze, sich aber stattdessen für den Rest der Live-Übertragung auf die laufendeCall of Duty: Black Ops 6 offene Beta konzentrieren wolle. Er kündigte außerdem an, dass er sich am 25. September erneut für eine Partnerschaft mit YouTube bewerben werde, damit sein Kanal wieder profitabel sein wird.

