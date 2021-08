Dr Disrespect beschäftigt sich wieder mit der Entwicklung von Videospielen

HQ

Der Livestreamer Guy "Dr Disrespect" Beahm möchte ein Entwicklerstudio gründen und in Zukunft eigene Spiele entwickeln. Das Unternehmen, das von Beahm in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk "BoomTV" gegründet werden soll, sucht derzeit nach einem weiteren Gründungsmitglied, das die Unternehmung gleichzeitig als Studioleiter führen soll, heißt es in einer Stellenanzeige.

Dieses ominöse Unternehmen werde an einem AA/AAA-Projekt arbeiten, das Partnerschaften mit „einer ausgewählten Liste von Mega-Influencern" eingehe, um Projekte zu bewerben, heißt es im Beitrag. Das Studio (das derzeit noch keinen Namen trägt) werde entweder mit bestehenden (Indie-)Entwicklern zusammenarbeiten oder das Spiel von Grund auf selbst entwickeln. Uns wurde auch bereits gesagt, dass die Spiele dieses Teams sowohl für PC (Steam und Epic) als auch für Konsolen erscheinen werden.

Auch wenn es für den beliebten Streamer zunächst wie ein ungewöhnlicher Schritt erscheinen mag, in die Videospielbranche zu wechseln, war Beahm bereits als Spieleentwickler tätig, bevor er Vollzeit-Streamer wurde. Das Geschäft ist ihm also nicht fremd.