Downpour Creator darüber, wie Elon Musk die netten Bots auf Twitter getötet hat: "Es sind nur noch schreckliche Bots übrig" (auf X)

Auf der BIG-Konferenz im letzten Monat hatten wir die Gelegenheit, V Buckenham zu treffen, da der Schöpfer von Downpour in Bilbao war, um über das erfolgreiche Kreativwerkzeug zu sprechen, mit dem sowohl Entwickler als auch normale Benutzer experimentieren und einfache Spiele einfach erstellen können.

Im folgenden Video, das Sie sich vollständig mit lokalen Untertiteln ansehen können, erklärt V, wie Downpour als einfach zu bedienende Plattform für jeden, auch ohne Programmierkenntnisse, konzipiert ist, um interaktive Spiele zu erstellen. Wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben, können Sie Spiele erstellen, indem Sie einfach Bilder und Text collagieren, verschiedene Seiten verlinken und online teilen.

In dem Interview teilt V einige interessante Beispiele für kreative Projekte, die mit Downpour entstanden sind, wie z. B. ein urkomisches Spiel über die Zubereitung von Tee (von VVVVVVV-Schöpfer Terry Cavanagh, der von Vs spricht) und ein weiteres Spiel, das prozedural alle möglichen Tic-Tac-Toe-Boards generiert.

Für diejenigen, die sich bereits für die Plattform interessieren, diskutiert V auch Pläne, Downpour mit neuen Funktionen wie Videounterstützung und erweiterten sozialen Funktionen weiter zu verbessern, während die Einfachheit beibehalten wird. Und obwohl V bei der Integration von generativer KI in das Tool vorsichtig ist (aus Respekt vor Künstlern und Entwicklerkollegen), ist geplant, nicht-generative KI-Funktionen hinzuzufügen, wie z. B. das Entfernen des Hintergrunds für Bilder, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

V war jedoch auch für die beliebten Cheap Bots Done Quick für Twitter bekannt, und so blicken sie nach der Umstellung der Plattform auf X auf das Projekt zurück.

"Ja, es war mein Versuch zu sagen: 'Oh, vielleicht kann ich etwas von diesem Zeug umsetzen.' Abgesehen von Downpour habe ich an Cheap Bots Done Quick gearbeitet, einem Tool, mit dem Leute kreative Bots auf Twitter erstellen konnten. Aber jetzt, mit den Änderungen auf Twitter, ist das nicht mehr wirklich möglich."

"Ja, nein, Elon hat alle netten Bots beseitigt und es sind nur noch schreckliche Bots übrig", erklärt V über die aktuelle Situation auf Musk's X, wo sie keinen Account mehr haben. "Und ich habe den Quellcode für dieses Open Source gemacht und jetzt, da es Nachfolger für Mastodon und Bluesky gibt, gibt es immer noch Leute, die Sachen wie Cheap Bots Done Quick auf diesen anderen Plattformen machen, was sich für mich wirklich großartig anfühlt."

Haben Sie schon einmal versucht, ein Spiel mit dem kostenlosen Downpour auf Ihrem Handy zu erstellen? Und was hältst du von Bots auf Twitter/X?