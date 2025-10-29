Down Cemetery Road: Staffel 1

Wenn man bedenkt, wie konstant gut Slow Horses auf Apple TV war, ist es schwer, sich nicht zu sehr über ein neues Projekt des Kreativteams hinter dieser Spionagethriller-Serie zu freuen. Es basiert auf einem Roman von Mick Herron, dem gleichen Autor hinter Slow Horses, nach einem Drehbuch von Morwenna Banks, der gleichen Person, die Slow Horses in ein Drehbuch verwandelt hat, und es haben viele der gleichen Produzenten und Talente hinter den Kulissen. Im Wesentlichen handelt es sich bei Down Cemetery Road um ein Pseudo-Spin-off von Slow Horses, bei dem der Schwerpunkt darauf liegt, eine britische Krimiserie zu sein.

Auch hier würden Sie hoffen, dass Down Cemetery Road die gleichen Höhen wie Slow Horses erreichen kann, aber das ist eine sehr hohe Messlatte, die es zu erreichen gilt. Es hat Talent, es hat ein geschicktes Kreativteam und es hat einen geschickten Produktionsgiganten hinter sich, aber hat es auch Erfolg?

Objektiv gesehen, ja. Down Cemetery Road ist eine gute Fernsehserie, die mehr dafür als dagegen spricht. Die Handlung überrascht ständig mit neuen Enthüllungen und Entwicklungen, die Darsteller liefern meist starke Leistungen ab und jede Episode hat eine gewisse Schärfe und einen gewissen Nervenkitzel, der dem Genre entspricht, in das sie sich einreiht. Doch so hervorragend Emma Thompson in dieser Serie auch ist und immer war, sie liefert nicht ganz die gleichen außergewöhnlichen Standards ab wie Gary Oldman in seiner vielleicht größten Rolle in jüngster Zeit als Jackson Lamb. Und in ähnlicher Weise ist die rasiermesserscharfe und raffinierte Art und Weise, die eine Staffel von Slow Horses so fühlen lässt, als würde sie nicht eine Sekunde Ihrer Zeit verschwenden, nicht ganz vorhanden, vielleicht weil Down Cemetery Road acht Episoden umfasst, verglichen mit Slow Horses ' sechs.

Der Punkt, den ich mit genau diesen beiden Kritikpunkten zu machen versuche, ist, dass Down Cemetery Road eine gute und empfehlenswerte Fernsehsendung ist, aber sie erreicht nicht die Standards von Slow Horses '. Auch hier habe ich das Gefühl, dass diese Serie ein oder zwei Episoden zu lang ist und es auch einen deutlichen Mangel an einem überzeugenden Antagonisten gibt, da die Hauptbösewichte entweder zwielichtige Regierungsangestellte sind, die kaum mit den Hauptdarstellern interagieren, oder apathische Killer mit unbedeutender Motivation. Die Stärke von Down Cemetery Road ist die Verschwörung im Kern, es ist die Enträtselung der verdrehten Regierungsverschwörung und wie sie die verschiedenen Charaktere miteinander verbindet. Das ist etwas, was Slow Horses auch hat, aber es präsentiert Bösewichten auch eine Motivation, die man verstehen kann oder die man als Antagonisten schätzt. In dieser Serie wird das nicht im gleichen Maße gezeigt, da Adeel Akhtars Hamza meist ein stümperhafter Feigling ist, Fehiniti Baloguns Amos Schwierigkeiten hat, Emotionen zu zeigen, und Darren Boyds C nie mit dem Hauptduo von Thompsons Zoe und Ruth Wilsons Sarah konfrontiert wird. Es gibt viel Hin und Her zwischen den verschiedenen Charakteren und das schafft ein kleines Ungleichgewicht in der Serie.

Trotzdem sprechen wir hier von einem schönen Drama. Es ist gut geschrieben und hat, wie bereits erwähnt, überwiegend starke Darbietungen. Du wirst dich an die Hauptdarstellerinnen binden und ein bisschen besessen davon sein, herauszufinden, wie alle Teile zusammenpassen. Aber man wünscht sich vielleicht auch, dass es bis zur fünften Episode in einem etwas schnelleren Tempo vorangeht und dass einige der weniger wichtigen Momente und Erzählstränge ganz entfernt werden. Es gibt sogar ganze Threads, die in dieser Staffel nie zu einem richtigen Abschluss kommen und letztendlich ein Endprodukt liefern, das nicht die gleiche therapeutische Schlussfolgerung wie Slow Horses hat, um noch einmal als Vergleichspunkt zu dienen.

Wenn du also, wie ich, Slow Horses und das Team dahinter liebst, dann solltest du dir Down Cemetery Road ansehen, denn es gibt genug zu schätzen, damit es sich lohnt, den Abspann von Episode acht zu sehen. Verstehen Sie einfach gleichzeitig, dass es nicht Slow Horses ist und nicht die gleiche Präzision, Liebe zum Detail oder bemerkenswerte Verfeinerung hat.

