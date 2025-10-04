Down Cemetery Road ist ein Krimi vom Team hinter Slow Horses

Eine der TV-Serien, die man sich auf Apple TV+ unbedingt ansehen muss, ist Slow Horses, ein Spionagedrama, das sich um Gary Oldman dreht, in einer seiner bisher einzigen großen Fernsehrollen als rätselhafter Jackson Lamb, einem unflätigen Agenten, der für die britische Regierung arbeitet. Diese Serie gedeiht Jahr für Jahr weiter, zum Teil aufgrund derjenigen, die vor der Kamera stehen, aber auch aufgrund derjenigen, die dahinter stehen, und das sollte Sie bei dieser neuen Entwicklung sehr interessieren.

Das Team hinter Slow Horses hat sein nächstes Projekt vorgestellt, eine Serie, die als Down Cemetery Road bekannt ist. Es ist ein Krimidrama über eine schrullige Privatdetektivin, gespielt von Emma Thompson, die versucht, eine Verschwörung aufzudecken und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

In der Inhaltsangabe der Handlung heißt es: "Als in einem ruhigen Vorort von Oxford ein Haus explodiert und ein Mädchen verschwindet, ist Nachbarin Sarah Tucker (Ruth Wilson) besessen davon, sie zu finden, und nimmt die Hilfe der Privatdetektivin Zoë Boehm (Emma Thompson) in Anspruch. Zoë und Sarah finden sich plötzlich in einer komplexen Verschwörung wieder, die enthüllt, dass Menschen, die lange tot geglaubt haben, immer noch unter den Lebenden sind, während sich die Lebenden schnell zu den Toten gesellen."

Die Serie wird von 60Forty Films produziert, von Slow Horses ' Morwenna Banks und von Banks, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta und dem Autor Mick Herron produziert, der auch den Quellenroman und die Slow Horses -Bücher geschrieben hat. Natalie Bailey von Bay of Fires Ruhm gilt auch als Hauptregisseur.

Was den Rest der Besetzung betrifft, so gibt es einige bekannte Namen, darunter Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, Tom Goodman-Hill, Darren Boyd, Tom Riley, Adam Godley, Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun und Aiysha Hart.

Die ersten beiden Episoden von Down Cemetery Road werden am 29. Oktober Premiere haben, gefolgt von wöchentlichen Episoden bis zum 10. Dezember, wenn die achte und letzte Episode erscheint. Schauen Sie sich den Trailer für die Show unten an.