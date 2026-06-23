Douze Dixiémes, das Studio hinter Mio: Memories in Orbit, wurde geschlossen

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Douze Dixiémes, das Studio hinter der Metroidvania Mio: Memories in Orbit, hat geschlossen. Das Spiel wurde bereits im Januar dieses Jahres veröffentlicht und wurde von der Kritik sehr positiv aufgenommen. Derzeit gibt es auf Steam mehr als 3.448 Bewertungen.

Wie vom französischen Nachrichtenportal Le Figaro berichtet, ist das Studio nicht mehr in Betrieb. Es ist Teil einer breiteren Panik unter französischen Entwicklern und der gesamten Videospielindustrie, da der Schatten von Massenentlassungen erneut bevorsteht. Wir hatten schon lange nicht mehr viel von Douze Dixiémes gehört. Das letzte Update für Mio: Memories in Orbit erschien im März, daher ist es wahrscheinlich, dass hinter den Kulissen viel passiert ist, das wir nicht kannten.

Ein kleineres Studio, aber eines, an dem talentierte Leute gearbeitet haben, bedeutet die Schließung von Douze Dixiémes, dass alle Hoffnungen auf Mio-DLC oder eine Fortsetzung für diejenigen, die es wollen, wahrscheinlich zunichte gemacht werden. Wie immer hoffen wir einfach, dass diejenigen, die von dieser Studioschließung betroffen sind, früher als später ihren Platz finden.