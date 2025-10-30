Doug Liman führt Krieg mit Amazon MGM Studios wegen kollidierender Road House Projekte

HQ

Als kürzlich das Remake von Road House Premiere hatte, dauerte es nicht lange, bis es bei Fans auf der ganzen Welt ein großer Hit wurde, so sehr, dass Amazon MGM Studios schnell grünes Licht für eine Fortsetzung gab. Allerdings wird dieser Film nicht das gleiche Talent hinter den Kulissen zeigen, da Regisseur Doug Liman das Projekt verließ und den Weg für Ilya Naishuler freimachte, um die Leitung zu übernehmen.

Der Grund, warum sich diese Situation ergab, schien darin zu liegen, dass Amazon die Pläne für den Film änderte und ihm den Kinostart entzog, um stattdessen ein direktes Debüt auf Prime Video zu bevorzugen. Es erwies sich als großer Hit für den Streamer, aber das ging auf Kosten von Limans Vergütung, da sein Deal mit Amazon MGM Studios angeblich Anreize beinhaltete, die auf den Einspielergebnissen basierten.

Die Dinge liefen sauer zwischen dem Regisseur und dem Produktionsgiganten, und jetzt ist Liman bereit, Krieg zu führen, indem er sein eigenes Road House -Projekt macht, das auf der Fortsetzung basiert, die vom Originalautor R. Lance Hill aus den 90er Jahren geschrieben wurde, wie Deadline berichtet. Hier ist eine Menge juristischer Hokuspokus im Spiel, der mit dem Urheberrecht zu tun hat, aber effektiv ist das Argument, dass Hill immer noch die Rechte an den Road House -Drehbüchern hat, was bedeutet, dass Amazon aufgrund der kürzlichen Rechtekäufe aktiv an seiner Studio-Fortsetzung arbeiten kann, während Liman und Hill an ihrer eigenen unabhängigen Fortsetzung arbeiten können, die als "vom Autor genehmigtes Projekt" angesehen wird.

In naher Zukunft können wir also mit ein paar Road House Versuchen rechnen, obwohl unklar ist, wie dies erzählerisch funktionieren wird, da die Bemühungen von Amazon Gyllenhaal als den ehemaligen UFC-Star-Protagonisten verwenden, während Liman/Hills Bemühungen jemand anderen finden müssen, da der verstorbene Patrick Swayze natürlich keine Option mehr ist.