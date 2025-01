Doug Cockles Geralt von Riva kehrt in weniger als einem Monat zurück und Netflix hat einen neuen Einblick gegeben, wie das aussieht

HQ

Wir wissen zwar, dass die Zukunft von The Witcher rosig aussieht, da CD Projekt Red aktiv an The Witcher 4 arbeitet und ein paar weitere Staffeln der Live-Action-Serie von Netflix ebenfalls irgendwann auf dem Weg sind, aber der nächste Neuzugang im The Witcher -Franchise kommt in Form eines Animationsfilms, der in ein paar Wochen debütieren wird.

Es ist bekannt als The Witcher: Sirens of The Deep und es ist ein Projekt, bei dem wir den berühmten und ikonischen Geralt von Riva sehen, der den Auftrag hat, einen Krieg zwischen Land und Meer zu beenden. Es ist eine Geschichte, die sich um Menschen und Meermenschen dreht und in der der Monstertöter mit Kreaturen der Tiefe handeln muss, um einen weit verbreiteten Konflikt zu verhindern, der damit begann, dass Seeleute von seltsamen Meeresbewohnern angegriffen wurden.

Der Zeichentrickfilm wird bereits am 11. Februar auf Netflix erscheinen, und in diesem Sinne haben wir noch einen weiteren Trailer, den wir uns ansehen können, in dem wir wieder einmal Doug Cockles Version von Geralt zu sehen bekommen.