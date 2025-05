Doug Bradley kehrt in die Welt des Horrors zurück in Thorns

Die Pforten der Hölle stehen weit offen in Thorns, einem neuen Horrorfilm, den der Regisseur als Hommage an die Monsterfilme der 80er Jahre beschreibt, vollgepackt mit praktischen Effekten und Eimern voller Blut. Mit keinem Geringeren als Doug Bradley in der Hauptrolle - vielleicht am besten bekannt für seine Rolle als Pinhead in Hellraiser - spielt er einen mysteriösen Bischof, der von biblischen Prophezeiungen besessen ist und in einen apokalyptischen Albtraum geworfen wird, nachdem ein Radiosignal aus dem Weltraum die Tore zur Hölle öffnet.

Thorns wird im Laufe des Jahres auf verschiedenen Filmfestivals gezeigt und wird voraussichtlich pünktlich zu Halloween in die Kinos kommen und gestreamt. Schauen Sie sich den stimmungsvollen Trailer unten an.

Klingt Thorns nach etwas, das Sie interessieren würden?