Doug Bowser sagt, man solle "dran bleiben" für ein zukünftiges Mario 3D auf Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 wird kein neues 3D-Mario-Abenteuer als Launch-Titel für die Konsole enthalten, stattdessen liegt es an seinem Kumpel DK, am 17. Juli mit Donkey Kong Bananza den Platz im Einzelspieler-Jump'n'Run zu füllen. Aber das bedeutet nicht, dass Nintendos offizielles Maskottchen und die weltweit bekannteste Ikone der Videospielindustrie in seinen 40ern über den Ruhestand nachdenkt, wenn man Doug Bowser, dem Präsidenten von Nintendo of America, Glauben schenken darf, so CNN.

Bowser behauptet, dass Nintendo über eine große Auswahl an geistigem Eigentum verfügt, die nach und nach in den Katalog der kommenden Konsole aufgenommen werden, und auf die Frage, ob wir bald ein neues 3D-Mario sehen werden, insbesondere ob es ein Odyssey 2 sein wird, lautete die Antwort: "Bleiben Sie dran".

"Bleiben Sie dran. Wissen Sie, wir haben einen langen, langen Katalog und eine lange Liste von (geistigem Eigentum), von denen ich sicher bin, dass sie ihren Weg auf die Plattform finden werden."

Es scheint also logisch zu sein, dass wir einen neuen Mario-Hauptteil auf Switch 2 sehen werden. EAD Tokyo, das Super Mario Odyssey entwickelt hat, hat in den letzten acht Jahren keine Entwicklung bestätigt, obwohl es unzählige Stimmen gibt, die bestätigen, dass der Name in Bananzas Credits erscheinen wird. Es scheint eine vernünftige Annahme zu sein, dass das Team nach Abschluss der Entwicklung des neuen Donkey Kong in das Pilzkönigreich zurückgekehrt ist, um sich auf die Rückkehr seines Stars vorzubereiten.

Wann, glaubst du, werden wir das nächste 3D-Mario-Spiel sehen?