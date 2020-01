Double Fine wirbt Talente für unangekündigtes Multiplayer-Spiel

Stellenanzeigen geben uns manchmal Einblicke in die Pläne von Entwicklerstudios, die mit Informationen zu kommenden Projekten sparsam sind. Eine Stellenausschreibung von Double Fine (Brütal Legend, Psychonauts) hat Aufmerksamkeit bekommen, weil das US-Team überraschenderweise tatkräftige Unterstützung bei einem Multiplayer-Projekt braucht. Aktuell arbeitet Double Fine jedoch offiziell nur an Psychonauts 2 und das sieht nicht gerade nach einem Mehrspielerfest aus. Vielleicht kommt der gesuchte "Multiplayer Network Programmer" in einem neuen Spiel zum Einsatz, das mit Unterstützung der Xbox Game Studios in erster Linie für PC und Xbox Series X optimiert wird? Es ist noch erwähnenswert, dass Double Fine eine Person haben möchte, die "Erfahrung in der Entwicklung von Konsolen der aktuellen Generation, insbesondere mit Xbox One, und die Begeisterung für die Entwicklung von Konsolen der nächsten Generation" mitbringt.

Quelle: TrueAchievements.