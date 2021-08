Double Fine stellt uns die seltsamen Figuren aus Psychonauts 2 vor

In zwei Wochen erscheint Psychonauts 2 und wir wissen bereits, dass das Spiel fertiggestellt ist. Je näher die Veröffentlichung rückt, umso mehr Informationen werden bekanntgegeben. Die Crew von Double Fine hat uns diesmal in einem Video die skurrile Besetzung des Spiels vorgestellt. Tim Schafer, der Studiochef, übernimmt große Teile der Narration und er ist dafür bekannt, Details nicht allzu gut zusammenzufassen zu können. Das vierminütige Video fühlt sich deshalb sehr informativ an, was einigen möglicherweise zu viel des Guten ist.