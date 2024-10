Double Fine scheint eine Fortsetzung von Brütal Legend irgendwann nicht auszuschließen

HQ

Anscheinend feierte der Double Fine Klassiker Brütal Legend am vergangenen Sonntag sein 15-jähriges Jubiläum und in diesem Sinne hat das Studio nun einen langen Liebesbrief an ihren Metal-Klassiker veröffentlicht, der auf jeden Fall lesenswert ist.

Für diejenigen, die gehofft haben, dass das Studio gleichzeitig Bütal Legend 2 ankündigen würde, haben wir schlechte Nachrichten... aber auch einige Hoffnung zu bieten. Denn anscheinend ist keine Fortsetzung in Arbeit, aber Community-Manager Harper Jay MacIntyre schreibt immer noch, dass es etwas ist, wonach die Leute ständig fragen und hinzufügen:

"... Das ist zwar noch nicht in Sicht, aber es ist sicherlich ein Universum, in das sich viele Leute hier im Studio wundern, wenn sie zurückkehren wollen."

Auch der Studioboss, Branchenlegende und einfach nur ein toller Kerl Tim Schäfer selbst äußert sich dazu und verrät uns gleichzeitig, dass er sich anscheinend viel Gedanken gemacht hat, weil er eine Vorstellung davon hat, wie Teil zwei funktionieren soll:

"Die Leute fragen die ganze Zeit nach Brütal Legend 2 und ich bin hin- und hergerissen. Ich weiß, dass einige von ihnen es mit einer Weiterentwicklung des RTS-Zeugs wollen und einige von ihnen wollen einfach nur God of War mit Eddie Riggs. Ich verstehe die Logik, die hinter der zweiten Option steckt, aber ich freue mich viel mehr auf die erste."

Ob es jemals ein Brütal Legend 2 geben wird, bleibt abzuwarten - aber es hört sich so an, als ob die Hoffnung am Leben ist, nicht wahr?